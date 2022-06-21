России пообещали рост урожая картофеля в 2022 году

Урожай картофеля в России по итогам 2022 года составит порядка 7,2-7,5 миллионов тонн, что на 6-7% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз в комментарии порталу «Объясняем.рф» сделал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Он напомнил, что в прошлом году с 280 тысяч гектаров государственной земли собрали почти семь миллионов тонн картофеля. В этом году этот показатель вырастет до 7,5 тонн. Еще такой же объем соберут россияне на своих приусадебных участках

«Для питания стране нужно 12-15 миллионов тонн картофеля в год. Кроме того, еще есть потребность в семенном картофеле. Поэтому импорт у нас составляет не более полумиллиона тонн, но это делает нашу страну третьей в мире по валовому сбору», — заявил Красильников.

Он добавил, что за последние годы аграрии при поддержке Министерства сельского хозяйства значительно увеличили объемы современных хранилищ для хранения овощей. Это позволит продлить сроки хранения с соблюдением качества.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия способна полностью обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность.