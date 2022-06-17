Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Трансляция

Президент РФ Владимир Путин в третий день ПМЭФ выступит с речью. «360» ведет текстовую трансляцию обращения президента.

Выступление было запланировано на 14:00, но его перенесли на час из-за массированных DDOS-атак на систему аккредитации ПМЭФ. Таким образом, речь Владимира Путина должна начаться в 15:00.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главной темой речи Путина станет оценка ситуации в экономике и политике и, прежде всего, экономическое развитие России. Президент будет говорить о санкциях, конкуренции между странами, финансовых и торговых войнах, о будущем многополярной экономической модели мира.