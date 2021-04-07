Вакансии на сайте «Работа в России» показывают, экономике страны нужны не блогеры, а станочники и инженеры. Об этом в эфире НТВ заявил глава Роструда Михаил Иванков.

«Сегодня экономике нужны не блогеры, сегодня экономике нужны станочники, инженеры», — сказал Иванков.

Глава ведомства указал, что одни из самых популярных предложений в базе портала «Работа в России» на сегодняшний день — это также вакансии специалистов в сельском хозяйстве. Среди самых высокооплачиваемых вакансий на верхних строчках — инженеры по оборудованию и горные инженеры, которые особенно востребованы в Ненецком автономном округе и на Ямале, где идет добыча. А в Центральной России есть вакансии станочников с зарплатой более 100 тысяч рублей.

Иванков признал, что по уровню зарплат топ-менеджмент опережает станочников, но, по его мнению, это не всегда правильно. Он также добавил, что на втором месте по уровню зарплат сейчас пилоты самолетов.

В Минфине РФ ранее назвали несколько способов экономить деньги даже при небольшой зарплате.