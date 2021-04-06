Эксперт озвучил несколько способов экономить деньги даже при небольшой зарплате

Если человек имеет низкий доход, то ему следует внимательнее обдумывать каждую покупку. Об этом заявила консультант-методист проекта по повышению финансовой грамотности при Минфине Нина Култышева в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт сказала, что понятие «расхламление» должно войти в обиход большинства людей. Нужно находить себе силы избавляться от вещей, которые не используются в быту, а просто пылятся. Пристроить их можно через тематические сайты, разместив объявления. По словам Култышевой, бесполезно хранить детские игрушки, мелкую бытовую технику, одежду и обувь.

Также эксперт предложила при покупке новой одежды обращать внимание не только на цену, но и на качество. Она напомнила, что если вещь плоха, то придется быстро купить ей замену, что растрачивает ресурсы, хотя изначально такой шаг может показаться более демократичным. Чтобы этого избежать, достаточно выбрать вещь из хороших материалов, которая изначально будет стоить дороже, но и прослужит она также дольше.