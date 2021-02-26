Росприроднадзор потребовал взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей за слив отходов в тундру

Енисейское управление Росприроднадзора планирует возместить 12,5 миллиона рублей ущерба за слив сточных вод в тундру. Ведомство обратилось в Арбитражный суд Красноярского края.

«Вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

В исковом заявлении указано, что 28 июня прошлого года ПАО «ГМК „Норильский никель“» через хвостохранилище Талнахской обогатительной фабрики перебросил два гибких трубопровода, которые были подключены к плавучей насосной установке, и сбросил отходы на земельные участки тундровой зоны Норильска.

Анализ отобранных проб показал, что сточные воды, содержащие в своем составе загрязняющие вещества, привели к загрязнению почвы.

Ранее стало известно, что «Норникель» не будет оспаривать решение суда о взыскании 146,2 миллиарда рублей за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска и выплатит всю сумму. Погашение штрафа будет производиться за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов.