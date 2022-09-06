Раненую медведицу из Красноярского края начали спасать в Москве | 360°

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Раненую медведицу из Красноярского края начали спасать в Москве

Глава Росприроднадзора: ветеринары Московского зоопарка борются за жизнь белой медведицы

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Раненную медведицу из Красноярского края повезли в Москву. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своемTelegram-канале.

Медведицу обнаружили с ранениями на острове Диксон в Красноярском крае.

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«О раненой медведице на острове Диксон нам сообщили местные жители. <…> Возможно, оно проявляло агрессию. <…> Не теряем надежды на ее спасение», — написала Радионова.

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Ранее Светлана Радионова сообщила, что массовая гибель дельфинов в Черном море не связана с загрязнением или вирусом. Они не выбрасывались на берег, а найденных особей прибило волнами.

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