Росприроднадзор не подтвердил гибель дельфинов в Черном море из-за загрязнения

Массовая гибель дельфинов в Черном море не связана с загрязнением или вирусом. Они не выбрасывались на берег, а найденных особей прибило волнами, объяснила РИА «Новости» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы на сегодня не видим заключений ученых, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — сказала она.

Найденные на берегу особи погибли в воде или настолько сильно ослабли, что их принесло туда волнами. Дельфины-белобочки часто травмируются сетями — они маленькие и не могут выпутаться из них, объяснила она. Радионова подчеркнула, что животные не выбрасывались на берег намеренно.

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» объявил в мае, что за первые пять месяцев 2022 года на берегу в Краснодарском крае нашли более 400 погибших и 50 живых дельфинов. Специалисты впервые за четыре года зафиксировали настолько высокую смертность дельфинов.