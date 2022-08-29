Оперштаб сообщил о 39 658 новых случаях ковида за сутки в России

В России за минувшие сутки выявили 39 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

В больницы за последние 24 часа попали 1988 человек, что на 15% меньше по сравнению с 28 августа. Полностью выздоровели 24 890 человек. Также было подтверждено 77 летальных исходов, уточнили в оперштабе.

Специалисты уточнили, что показатель заболеваемости СОVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 200,8 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 21,2%.

Рост заболеваемости врачи зафиксировали в 82 регионах страны. Причем в 28 субъектах увеличение заболеваемости было более высоким, чем в среднем по России.