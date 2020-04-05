Роспотребнадзор выяснит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Она также указала, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже разработал тест, который выявит антитела к коронавирусной инфекции. Ее опробуют уже на следующей неделе.

«Уже запланировано и разработано популяционное исследование. Надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — отметила Попова.

По ее словам, собрать и изучить собранный материал удастся примерно через 10 дней после начала исследования.

Ранее сообщалось о том, что что специалисты «Вектора» уже начали тестировать вакцину от 2019-nCoV на приматах. Следующим шагом станут испытания на людях, запланированные на конец июня.