Российскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях летом

Специалисты государственного научного центра «Вектор» уже начали тестировать вакцину от коронавируса на приматах. Следующим шагом станут испытания на людях, они запланированы на конец июня.

«В настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки и начинаются исследования на низших приматах. <…> Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года и после этого перейти на стадию доклинических исследований», — рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на канале «Россия 1».

Он добавил, что следующим этапом исследований станет тестирование вакцины на людях. Эти испытания должны начаться в июне.

Всего специалисты разрабатывают 26 вариантов вакцины. Все эти экземпляры предстоит испытать в лаборатории. Самые эффективные вакцины передадут для доклинических исследований, а затем испытают на людях, но только при получении разрешения от Минздрава.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что процесс достаточно продолжительный и непростой. Она добавила, что есть варианты испытаний на добровольцах, но пока работы идут по классическим методам.

Всего в России насчитывается 4731 случай инфицирования. От коронавируса погибли 43 пациента. Полностью поправились 333 человека.