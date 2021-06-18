Состав «Спутника V» из-за индийского штамма не изменят

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что нецелесообразно менять состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма. Проще держать высокие титры антител в организме — а для этого просто ревакцинироваться по необходимости.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Он уверен, что при такой картине мутационной активности, которую показывает SARS-CoV-2, заниматься разработкой новых вакцин «дело неблагодарное».

Гинцбург считает, что лучше идти по другому пути: держать высокие титры антител при помощи существующей вакцины. Правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».

Вакцина «Спутник Лайт» попадет в оборот уже через 1,5 недели. Однокомпонентный препарат будут использовать в том числе для вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцина «Спутник Лайт» попадет в оборот уже через 1,5 недели. Однокомпонентный препарат будут использовать в том числе для вакцинации. Об этом ранее заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.