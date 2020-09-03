Всех участников тестирования вакцины от «Вектора» выписали из больницы

Все волонтеры, которые приняли участие в первом этапе клинических испытаний вакцины от коронавируса от новосибирского центра «Вектор», покинули стационар. Никаких жалоб на здоровье у них нет.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что добровольцам вводили вакцину дважды. В последний раз — 31 августа. Уже на следующий день их выписали.

Второй этап клинических исследований вакцины сейчас продолжается. Медики строго выполняют протокол исследования.

Вакцина от «Вектора» должна стать вторым препаратом от СОVID-19, зарегистрированным в России. Первым стал «Спутник V» от Центра имени Гамалеи. Уже в сентябре должны начаться его первые поставки. Сначала привиться предложат учителям и врачам. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предполагает, что массовая вакцинация россиян начнется не ранее ноября-декабря 2020 года.

По последним данным, в России зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавируса. С болезнью справились 821 169 человек. Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 17 414 россиян.