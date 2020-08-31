Вакцина от COVID-19 появится в регионах не раньше ноября

«Сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — отметил он. Его процитировал ТАСС.

По его словам, еще несколько вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания или регистрацию. Мурашко отметил, что нужно разделить по времени вакцинацию от гриппа и от коронавируса.

Министр добавил, что на третьем, пострегистрационном этапе испытаний первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» должны участвовать 40 тысяч добровольцев. Более 2,5 тысячи волонтеров уже удалось найти.

За последние сутки в России зафиксировано 4993 новых случая коронавируса в 83 регионах. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве (+685). Следом за ней следуют Санкт-Петербург (+188) и Московская область (+146).

За все время эпидемии вирусом заразились у 995 319 человек. Из них побороть болезнь смогли 809 387 россиян. Число летальных случаев в стране превысило 17 тысяч.