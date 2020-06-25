Роспотребнадзор рассказал о подготовке ко второй волне коронавируса

Действия властей не будут нарушать привычный образ жизни, даже если осенью будут сложности. Об этом в эфире «России 24» сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, власти выстраивают подготовку к возможной второй волне вируса так, чтобы обойтись без ограничений.

«В России мы будем делать все для того, чтобы людям было комфортно, даже если осложнения, которые, конечно, могут быть осенью. Но чтобы они были такими, которые не нарушат привычный ритм жизни», — пояснила Попова.

Она также рассказала, что за время изоляции было накоплено достаточно опыта. Теперь власти знают, что «это инфекция, которой можно управлять».

«И наша задача за грядущие два месяца подготовиться таким образом, что любое изменение или ухудшение эпидситуации не повлекло бы никаких дополнительных, тем более особых ограничений для населения РФ», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Попова напомнила, что Россия готовится к созданию вакцины от коронавируса. Она сообщила, что первая промышленная партия может появиться уже осенью.