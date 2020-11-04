Роспотребнадзор рассказал, когда в России может снизиться заболеваемость COVID-19

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне 2021 года может вернуться к летним показателям. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — сказал он РИА «Новости».

При этом стабилизация ситуации займет некоторое время. Все будет зависеть от того, как каждый человек будет подходить к выполнению мер предосторожности.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что на пике эпидемии в России ежесуточно могут фиксировать 20 тысяч случаев инфицирования. После этого, вероятно, ситуация начнет стабилизироваться.

В прошедший вторник в России зафиксировали 18 648 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровело рекордное число пациентов — 15 331. При этом скончались 355 человек.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+5150), Санкт-Петербурге (+944) и Подмосковье. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 подтвердился у 1 673 686 человек.