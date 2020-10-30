Эпидемиолог предположила, сколько человек будут заболевать на пике COVID-19 в России

На пике эпидемии коронавируса в России ежесуточный прирост заболевших может составлять около 20 тысяч случаев. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев», — заявила она РИА «Новости».

После этого ситуация, скорее всего, стабилизируется. Тогда в течение восьми суток дневные показатели не должны быть выше единицы. Индекс рассчитывают следующим образом: количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня делят на официальное число инфицированных за предыдущие четыре дня.

Пшеничная подчеркнула, что от сознательности россиян и соблюдения ими профилактических мер будет зависеть, как скоро ситуация улучшится.

Очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса зафиксировали в России 29 октября. За сутки выявили 17 717 заражений по всей стране. Общее число заболевших составляет 1 581 693 человек. При этом рекордным стало и число выздоровевших — 14 740, с начала эпидемии — 1 186 041 человек.