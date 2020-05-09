Россиянам в первую очередь разрешат гулять с детьми и заниматься спортом

Прогулки с детьми на свежем воздухе разрешат уже в рамках первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сказали в Роспотребнадзоре.

«Можно выходить на прогулку с ребенком. Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых. Возможными станут и занятия физкультурой и спортом на улице», — сказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

Руженцова также объяснила, что на первом этапе смогут работать небольшие магазины, которые исключают одновременное нахождение большого числа людей. В качестве примера она привела небольшие магазины одежды и обуви с площадью торгового зала не больше 400 квадратных метров.

Роспотребнадзор опубликовал документ, определяющий принципы снятия ограничений из-за коронавируса. Этот документ направлен главам регионов, которые и будут принимать решения о готовности к выходу из изоляции.

Режим изоляции действует в России с 28 марта. Он нужен, чтобы сдержать пандемию коронавируса. По информации на 9 мая, в России выявили уже больше 198 тысяч случаев заражения. Это пятый результат по всему миру. Больше всего больных COVID-19 — в Москве.