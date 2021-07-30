Роспотребнадзор рассказал, как начнется очное обучение в школах в пандемию

Разработанные Роспотребнадзором рекомендации для школ в пандемию могут быть актуальными и в следующем учебном году. Как сообщили в ведомстве «Известиям», возможно, дети вновь начнут ходить в столовую по графику и каждый день измерять температуру.

По данным издания, многие регионы собираются со следующего учебного года продолжить очные уроки в школах. В связи с этим, рекомендации Роспотребнадзора могут остаться в силе. Они связаны с тем, чтобы контакты внутри школы для учеников были минимальными.

По опыту предыдущих лет, рекомендации включают в себя несколько мер. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, чтобы дети не ходили лишний раз по коридорам. Ходить в столовую нужно по четкому графику, чтобы как можно меньше классов обедали одновременно. На дополнительных занятиях, в студиях нельзя соединять детей из разных классов. Спортивные мероприятия на улице проводить нельзя.

Всем детям и работникам рекомендовано при входе в школу измерять температуру. В санузлах обязательны антисептики. Во всех помещениях школы должна регулярно проводиться дезинфекция. Если у кого-то из детей появились признаки ОРВИ, такого ребенка необходимо срочно изолировать.

Ранее депутаты Госдумы стали разрабатывать меры, которые дадут приоритет при поступлении в школу детям россиян. Депутаты рассказали, что в Москве и Санкт-Петербурге много мест в школах занимают дети приезжих из стран ближнего зарубежья. Россиянам при этом приходится возить детей на уроки не по месту прописки.