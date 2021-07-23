Детям россиян дадут приоритет перед мигрантами при зачислении в школу

Депутаты Госдумы начали работать над законопроектом о приоритетном зачислении в школы россиян. Такая необходимость назрела из-за отсутствия мест в образовательных учреждениях, которые заняли дети из ближнего зарубежья. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по образованию Максим Зайцев.

«Мы разрабатываем нормы, которые дадут приоритет жителям России при поступлении в образовательные учреждения начального и среднего уровня. Такая проблема сегодня остро стоит в Москве и Санкт-Петербурге. Места в этих учреждениях занимают дети граждан, которые приезжают из стран СНГ. В итоге россияне порой не могут обучать своих детей по месту прописки», — приводит газета «Известия» слова парламентария.

Зайцев подчеркнул, что родители московских школьников постоянно обращаются к нему с этой проблемой. По словам депутата, сейчас дети часто сталкиваются в школах с межэтническими конфликтами, так как пока не умеют решать разногласия мирным путем.

Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов возмутился, что многие дети не могут попасть в занятую иностранцами школу. Он выразил готовность поддержать этот законопроект. Заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин назвал проблему неоднозначной, так как отказ мигрантам в образовании их детей может спровоцировать межэтническую рознь — приезжие без учебы не будут частью российского общества.

На прошлой неделе в России вступили в силу новые правила записи в школы. Теперь братьям и сестрам будет проще попасть на учебу вместе, так как зачислять в учебные заведения их будут в приоритетном порядке.