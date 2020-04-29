Роспотребнадзор призвал продлить самоизоляцию еще на две недели

«Мы находились в состоянии вот этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что инкубационный период составляет для этого вируса 14 дней», — указала Попова.

По ее словам, за это время удалось приостановить прирост заболеваний примерно на 20%. Глава ведомства привела в пример беспрецедентно жесткие меры карантина в Китае, благодаря которым удалось остановить пандемию «в течение 1,5-2 инкубационных периодов».

«Мы, не останавливая так жестко активность, за два инкубационных периода сумели приостановить темп распространения. Поэтому нам нужен третий инкубационный период, чтобы прийти к точке, когда возвратиться невозможно», — заявила Попова.

Она также отметила, что строгое соблюдение самоизоляции позволит россиянам быстро вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями.

Ранее сообщалось, что число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось с 20% в начале апреля до 45%.