Почти половина заболевших COVID-19 в России переносит его без симптомов

Число бессимптомных носителей коронавируса выросло. В начале апреля таких людей было около 20%, а теперь стало более 45%.

«Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов, и если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время видеосовещания с президентом Владимиром Путиным.

Она добавила, что заболеваемость пневмонией в стране сократилась до 20%. При этом тяжелая форма болезни наблюдается только у 5% пациентов. Еще Попова отметила, что всего 15% инфицированных относятся к людям старше 65 лет.

Уровень смертности от коронавируса в России составляет всего 1% и является одним из самых низких среди других стран. Всего после заражения погибли 867 человек.

Новый тип коронавируса начал распространяться в конце 2019 года. За это время в России успели заразиться 93 558 человек. Медики уже вылечили и выписали из больниц 8456 пациентов. Президент Владимир Путин объявил нерабочим период до 11 мая, чтобы предупредить новые случаи инфицирования.