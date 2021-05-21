Роспотребнадзор поручил проверить влияние антистресс-игрушек на детей

Роспотребнадзор решил узнать о влиянии антистресс-игрушек на детей. Ведомство поручило научно-исследовательским институтам провести исследование.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с обращениями родительского сообщества даны поручения научно-исследовательским институтам оценить влияние так называемых антистресс-игрушек на детей», — сообщил Роспотребнадзор у себя на сайте​​​.

По данным ведомства, среди детей стали популярны несколько разновидностей антистресс-игрушек — поп-ит, симпл-димпл и сквиш.

Поп-ит и симпл-димпл схожи друг с другом. Это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. Сквиш выполнена из синтетических материалов. После ее сжатия она принимает прежнюю форму.

Раньше антистресс-игрушки имели узконаправленную область, сообщили в Роспотребнадзоре. Их использовали для успокоения людей во время стресса с неврологическими расстройствами. Они призваны снизить напряжение.