Общество 01 марта 2023, 10:26 Роспотребнадзор отверг версию ФБР о причинах пандемии коронавируса Глава Роспотребнадзора Попова: институты в Ухане не изучали ничего запретного Unsplash

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Институты в Ухане не изучали ничего запретного, поэтому невозможно подтвердить, что якобы они стали виновниками пандемии COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так она отреагировала на высказывания главы ФБР о лабораторном происхождении вируса, сообщило РИА «Новости».

«Ничего запретного они там (в Ухане — прим. ред.), по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно», — подчеркнула Попова, выступая на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

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Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что в институтах Уханя установлена качественная система безопасности.

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Другую версию ранее выдвинул директор ФБР Кристофер Рэй. По его словам, бюро расследований полагает, что коронавирус, вероятнее всего, имел именно лабораторное происхождение. Кроме того, Рэй обвинил власти Китая в попытках помешать установлению причин пандемии.