AstraZeneca договорилась с Центром имени Гамалеи о совместном исследовании вакцин

Международная фармацевтическая компания AstraZeneca вместе с российским Центром имени Гамалеи проведет клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса. Ученые планируют выявить более устойчивый и продолжительный иммунный ответ на сочетание препаратов.

«Мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины „Спутник V“, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи», — сообщил сайт фармкомпании.

В AstraZeneca добавили, что это сотрудничество много значит не только для исследований расширенных возможностей комбинации препаратов. Совместная работа ученых повысит доступность вакцинации за счет широкого спектра препаратов. Взаимодействие создателей двух вакцин — это важный шаг в профилактике COVID-19.

Российские разработчики рассказали, что сотрудничать предложили они, пишет «Газета.ru».

Накануне в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что масштабная вакцинация от 2019-nCoV во всей России начнется на этой неделе.