Общество 18 июня 2023, 08:57 Роспотребнадзор оценил потери экономики России из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора: потери экономики из-за COVID составили 306 долларов на человека РИА «Новости»

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Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса значительно ниже, чем у других стран. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума РИА «Новости» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, потери российской экономики из расчета на душу населения составляют 306 долларов на человека, при этом в Германии — 4807, а в Австралии — 5760.

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«Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», — подчеркнула она.

Попова отметила, что в России и в других странах во время пандемии власти действовали по разным сценариям. Так, РФ присоединилась только к первому локдауну. В других они вводились постоянно.

Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса 5 мая. Этот статус продержался более трех лет. ВОЗ зафиксировала также снижение смертности от COVID-19 на 47%. Профессор Алексей Аграновский объяснил это снижением патогенности вируса.