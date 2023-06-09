Эксклюзив 09 июня 2023, 13:11 Пандемия не вернется. Профессор объяснил, почему смертность от COVID-19 сократилась на 47% за месяц Профессор Аграновский: COVID-19 стал менее патогенным, и смертность сократилась на 47% РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения объявила, что смертность от коронавируса за последние четыре недели сократилась почти в полтора раза. Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с «360» объяснил это низкой патогенностью сегодняшних штаммов.

Снижение заболеваемости, по его словам, вызвали несколько причин. Одной из них стала особенность распространенных штаммов группы «омикрон». Их довольно много, они отличаются, но имеют общую черту — малую патогенность, по сравнению с «дельтой» или нулевым уханьским штаммом.

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«Вирус эволюционировал в сторону снижения патогенности. <…> Это одно из объяснений», — сказал профессор.

Заразные штаммы

Аграновский заявил, что одновременно с низкой патогенностью эти штаммы очень заразные. Количество людей, которые уже встречались с вирусом, в легкой форме переболели инфекцией и повысили иммунитет к ней, увеличилось во всех странах.

«Если вдруг новый штамм так изменится, что белок шипа у него не станет нейтрализоваться антителами предыдущего варианта, то может произойти подъем [смертности]. Но я не думаю, что будет что-то настолько же серьезное, как в начале пандемии», — предположил он.

Система «ключ — замок»

Под электронным микроскопом коронавирус выглядел, по словам специалиста, как округлая частица, похожая на морскую мину — из нее торчали зубцы-короны. Эти отростки — шиповидный белок. Он опосредует присоединение вирусной частицы к чувствительной клетке, взаимодействует с рецептором на слизистой оболочке человека.

На этом белке образовывались специфичные антитела — как «ключ — замок». Но иногда замок все же открывался ключом, так как белок шипа по мере эволюции вируса менялся.

«Грубо говоря, в этом случае некая защита будет, но далекая от 100%. Если такие варианты появятся, возможен рост заболеваемости. Но это необязательно произойдет», — предупредил Алексей Аграновский.

В последнем бюллетене ВОЗ заявила, что за последние 28 дней смертность по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 47%, случаев инфицирования стало на 38% меньше.