Роспотребнадзор объяснил, почему в России не ждут третьей волны коронавируса

Сезонные колебания по числу заразившихся коронавирусом не исключены, однако весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается. Об этом сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт объяснил, что говорить о третьей волне коронавируса некорректно, поскольку под этим подразумевается снижение заболеваемости до нулевых значений и затем новый рост.

«Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом. В данный момент как раз наблюдается фаза снижения», — сообщил Горелов ТАСС.

Эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами мер профилактики и темпов вакцинации. В Роспотребнадзоре отметили, что гриппа в этом сезоне практически нет благодаря успешной прививочной кампании. Горелов выразил надежду, что россияне так же ответственно подойдут к вакцинации от коронавируса.

Вирусологи и инфекционисты ранее не исключили, что третья волна коронавируса в России может начаться весной или осенью.