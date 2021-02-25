Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Вирусологи и инфекционисты считают, что третья волна коронавируса в России может произойти весной или осенью. К этому моменту до россиян дойдет «британский» штамм.

Об этом рассказал РБК российский инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Он отметил, что весной могут повторно переболеть те, кто переболел COVID-19 в начале пандемии.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — сказал Тимаков.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что очередной всплеск заболеваемости произойдет осенью 2021 года. Он пояснил, что такое предположение возникло из-за схожести COVID-19 с обычным респираторным вирусным заболеванием.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев возложил надежды на массовую вакцинацию. Он заметил, что если большинство россиян вакцинируется и не появится новых, более агрессивных штаммов, то уровень заболеваемости не будет высоким.

Ранее в ВОЗ допустили третью волну коронавируса в мире. Представитель организации отметил, что коллективного иммунитета достаточного еще нет, поэтому людям нужно бть осторожными.