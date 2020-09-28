Роспотребнадзор назвал оправданной мерой отказ обслуживать покупателей без масок

Покупателям без масок могут отказать в обслуживании в российских магазинах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала такие меры оправданными и отметила, что их необходимо усиливать.

«Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает вовнутрь людей без масок, и я думаю, что это тоже оправданные меры. И хорошо, если бы активисты как можно чаще напоминали окружающим, что надо ходить в маске», — заявила Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее она рассказала, что в регионах России иммунитет к коронавирусу вырабатывается по-разному. Все зависит от того, сколько жителей переболели симптомно или бессимптомно. В Калининграде, например, иммунитет уже выработался у 50% населения. В Ленинградской области показатель достиг 40%, а в Москве — только 24-25%.

Несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, в России начали усиливать контроль за соблюдением мер безопасности. Всего в стране за время пандемии выявили 1 159 573 случая инфицирования. При этом врачам удалось вылечить уже 945 920 человек. Летальным исходом закончились 20 385 случаев заражения.