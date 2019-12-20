Роспотребнадзор нашел основания для запрета жевательных смесей с никотином

Табачные изделия относятся к пищевой продукции по способу их применения и использования. Поэтому все, что называется жевательными травяными смесями, должно относиться к пищевой продукции. Согласно 21-му Техническому регламенту, пищевая продукция в обязательном порядке должна иметь подтверждение безопасности. Это означает, что должно быть обязательное декларирование или обязательная сертификация.

Продукция в магазинах без таких документов признается незаконной. По этой причине смеси с полок можно изъять, отметила Попова. По крайней мере такую процедуру законно можно провести там, где жевательные смеси с никотином продаются официально.

Глава Роспотребнадзора направила в регионы письма с соответствующей информацией.

Ранее замглавы Минздрава России Олег Салагай предложил приравнять никотиносодержащие смеси к видам жевательного и сосательного табака и запретить их. После этого несовершеннолетние не смогут получать их в свободном доступе.

В одной «никотиносодержащей мармеладке» содержится 250 миллиграммов никотина, в то же время в одной сигарете — 0,5 миллиграмма. Опьянение от смесей сродни наркотическому. Только в Барнауле за последние две недели в отделение реанимации с отравлением этими смесями попали три школьника. А в Смоленской области умер подросток.