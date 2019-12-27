Роспотребнадзор напомнил о правилах встречи Нового года без последствий

Отпраздновать Новый год без вреда для здоровья можно, если соблюдать несколько простых правил. Пить стоит в меру, постараться исключить жирные и соленые блюда и тепло одеваться на улицу.

Рекомендации о том, как вести себя в новогоднюю ночь, дали специалисты Роспотребнадзора. Информация опубликована на сайте ведомства.

Желательно, чтобы новогоднее застолье не стало единственным мероприятием вечера. Лучше всего будет подготовить праздничную программу заранее, запланировав конкурсы, розыгрыши и подвижные игры.

Ужин в Роспотребнадзоре посоветовали начать с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, а употребление продуктов с высоким содержанием жира и соли — колбас, икры, соленой рыбы и сыров — свести к минимуму.

Кстати, в составе качественного сервелата по ГОСТу должны быть говядина, свиная грудинка или нежирное мясо. Допустимы в колбасе в качестве ингредиентов сахар, мускатный орех, черный перец или фиксатор окраски Е250.

«Пейте достаточно жидкости. Лучший выбор — чистая вода, соки и морсы без или с небольшим количеством сахара», — заметили специалисты, добавив, что чувство жажды легко спутать с голодом.

Спиртное, наоборот, потреблять нужно в меру — так меньше будет хотеться сладкого и жирного. К тому же нетрезвому человеку сложнее следить за тем, сколько он ест.

Если предполагается прогулка, то одеваться в Роспотребнадзоре рекомендуют по погоде. Выбор здесь за многослойностью.

«Несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло. <…> Защищайте руки, шею и голову, от холода и ветра, теплые перчатки, шапка и шарф всегда должны быть с вами», — заключили эксперты.