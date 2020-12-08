Роспотребнадзор начал расследование после концерта «Песня года»

Столичное управление Роспотребнадзора начало расследование после концерта «Песня года» на стадионе «ВТБ Арена». Если нарушения санитарного режима подтвердят, организаторов оштрафуют.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей 7 декабря 2020 года возбуждено и проводится административное расследование в отношении АО „Управляющая компания ‚Динамо‘“», — сообщил сайт ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что во время концерта большинство зрителей в зале и участников мероприятия за сценой были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. Расследование начали по части второй статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Если нарушения подтвердят, организаторов «Песни года» оштрафуют на полмиллиона рублей или запретят работать в течение трех месяцев.

Ранее PR-директор компании АРС, которая организовала концерт, Дарья Белозерова заявила, что зрители были в масках, а артисты и персонал сдали тесты на коронавирус.