Роспотребнадзор заявил о неблагоприятной ситуации с COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве выше средних показателей по стране, ситуация остается напряженной, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

В связи с приближающимися майскими выходными и религиозными праздниками ведомство напомнило о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах.

«В дни религиозных праздников верующие посещают храмы, участвуют в обрядовых мероприятиях, принимают гостей. Как правило, в такие дни в храмах отмечается высокая скученность людей, нарушается социальная дистанция», — отметили в пресс-службе.

Специалисты рекомендовали людям старше б5 лет участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, а священникам обязательно носить маски. В рекомендациях ведомства также говорится о том, что в храмах обязательно должны быть установлены антисептики для обработки рук.

С 1 по 10 мая инспекторы Роспотребнадзора намерены усилить мониторинг за соблюдением требований по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее столичные власти сообщили, что ни магазины, ни рестораны на время длинных выходных в Москве закрываться не будут.