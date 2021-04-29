Москва не будет вводить ограничений на работу магазинов и ресторанов на майских

Московские власти заявили, что не планируют ограничивать работу общепита и торговли на длинных майских выходных. Накануне в подмосковном управлении МВД тоже сказали, что не собираются запрещать продажу алкоголя.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни, сообщил ТАСС.

Многие из бизнесменов прогнозируют наплыв посетителей в ТЦ и кафе, на летние веранды.

«Мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима», — добавил Немерюк.

Полиция намерена внимательно следить за соблюдением ношения защитных средств. Среди потенциальных ограничительных мер сокращение наполняемости залов кинотеатров и театров на 50%. Но точное решение об этом пока не принято.

О том, что власти не собираются вводить локдаун на время длинных майских выходных, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом же сообщал и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако отдельные ограничительные меры регионы принимают самостоятельно. Так, в некоторых субъектах уже объявили об ограничении продажи алкоголя на майские праздники. Волгоград полностью запретил торговать спиртными напитками, а в Пермском крае это нельзя делать только 1 и 9 мая.

Ограничение продажи алкоголя направлено на поддержание здоровья граждан. Это приобретает особую актуальность на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Нарколог Олег Стеценко в беседе с «360» ранее обратил внимание на то, что сейчас употребление алкоголя не настолько популярно, как это было несколько лет назад.