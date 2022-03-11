«Роскосмос» провел флешмоб в поддержку спецоперации на Украине

Массовый патриотический флешмоб «Za мир!» в поддержку спецоперации РФ на Украине провел «Роскосмос». В акции приняли участие 500 сотрудников государственной корпорации.

«Наши сотрудники поддерживают решения президента страны, воинов, которые ценой своей жизни защищают мир и порядок», — подчеркнули в корпорации.

Участники акции выстроились на стадионе в форме огромной буквы Z и развернули рядом с ней гергиевскую ленту. Фото инсталляции сделано с большой высоты.

Ранее сообщалось, что в Московской области прошла акция в поддержку Вооруженных сил России. На всю коммунальную технику компании «РТ-Инвест» нанесли символ Z. Этим опознавательным знаком отмечена военная техника российской армии, которая участвует специальной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.