Роскосмос пообещал, что астероид размером с многоэтажку никого не убьет

Астероид, который пролетит мимо Земли 1 сентября, не уничтожит нашу планету. Вероятность столкновения рассчитали еще в 2011 году. Тогда же ученые признали ее несущественной.

«Мы не умрем», — заявили в пресс-службе Роскосмоса на вопрос журналистов об опасности астероида 2011 ES4.

В августе к Земле приблизилось почти 20 астероидов из группы «Аполлонов», к которым относится и тот, что пролетит мимо нас 1 сентября, сообщает портал «Невские новости». Его размеры довольно внушительны: космическое тело сопоставимо с высотным домом. Однако бояться не следует. В Роскосмосе пояснили, что орбиты астероидов рассчитывают сразу после обнаружения. Так что про него давно знали и не придавали этому событию значения.

Ранее о приближении крупного космического тела к Земле сообщили в NASA. Его диаметр составляет порядка 22-49 метров. Расстояние от астероида до нашей планеты в самом коротком отрезке будет в три раза меньше, чем от Земли до Луны. По московскому времени сближение произойдет в 19:12.