Астероид размером с многоэтажку пролетит около Земли 1 сентября

По данным американского космического агентства, астероид подойдет на минимальное расстояние к Земле в 19:12 мск. В этот момент он будет находиться в 120 тысячах километров от нашей планеты. Для сравнения, среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 тысячи километров.

Астероид 2011 ES4 пронесется со скоростью 8,16 километра в секунду — это чуть больше, чем первая космическая скорость для Земли (7,91 километра в секунду: на этой скорости запущенное с Земли тело движется по круговой орбите вблизи нашей планеты).

Астероид открыли в 2011 году. Он относится к группе «Аполлонов» — небесных тел, трассы которых пересекают орбиту Земли.

Пятого августа к Земле приблизился другой астероид из группы «Аполлонов» — 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров. Он подлетел на расстояние 3,2 миллиона километров со скоростью 13,47 километра в секунду.