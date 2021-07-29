Роскосмос опубликовал снимок сибирских пожаров со спутника

Роскосмос опубликовал фото со спутника, на котором виден дым от лесных пожаров на востоке Сибири. В Якутии уже несколько дней горят леса.

«Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Роскосмос продолжает оперативный мониторинг ЧС во всем мире с помощью российской орбитальной группировки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

На опубликованном снимке можно разглядеть огромную территорию, покрытую дымом. Ранее в МЧС сообщили, что дым от пожаров дошел до Иркутска и пяти центральных районов Приангарья. Накануне площадь пожара составляла более 1,3 миллиона гектаров. До этого смог от лесных пожаров накрыл якутский город Мирный, а жители Тюмени пожаловались, что город затянуло дымкой и появился запах гари.

Для борьбы с пожарами в Якутии пришлось вызывать искусственные дожди. Тем не менее подобного рода пожары на Дальнем Востоке и в Сибири происходят почти каждый год. Только в прошлом году их площадь в Красноярском крае составила 16 тысяч гектаров.

В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности до утра 31 июля. В регионе местами бушуют пожары пятого класса.