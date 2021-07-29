«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за чрезвычайной пожароопасности до утра 31 июля. В регионе местами бушуют пожары пятого класса.

«Оранжевый» уровень продлится до 08:00 31 июля. Это третий уровень опасности, когда вероятны стихийные бедствия и нанесение огромного ущерба окружающей среде. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В четверг, 29 июля, в Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +29 градусов. В пятницу, 30 июля, также ожидается небольшой дождь, ночью столбик термометра опустится до +16…+18 градусов, а днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. В ночь на 31 июля местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Ночью — +16…+18 градусов, днем — +26…+28 градусов.

Помимо Подмосковья, «оранжевый» уровень опасности объявлен в Воронежской области. Чуть ниже уровень — «желтый» — действует в Ивановской, Владимирской, Липецкой, Брянской, Курской и Белгородской областях.