Общество 19 мая 2023, 17:26 Роскосмос и академия наук Белоруссии разработали предложения по космическим программам Роскосмос наладит сотрудничество с академией наук Белоруссии по космическим программам Роскосмос

Читать 360tv в

Роскосмос совместно с Национальной академией наук (НАН) Белоруссии разработали предложения по перспективной космической тематике. Об этом на своем сайте проинформировала российская госкорпорация.

Речь идет о программах «Ресурс-СГ» и «Космодозор-СГ». Их реализация намечена на 2024-2028 годы. Предложения обсудили в рамках первого в этом году заседания совместной российско-белорусской рабочей группы по подготовке предложений по перечню и содержанию перспективных программ Союзного государства.

Реклама

Программа «Космодозор-СГ» рассчитана на создание элементов систем прогнозирования возникновения лесных пожаров, их распространения и идентификации очагов возгорания. С помощью программы «Ресурс-СГ» разработают элементы бортовых систем и аппаратуру, а также различные материалы, которые повысят ресурс космических аппаратов.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что новую российскую сверхтяжелую ракету сделают многоразовой, это качество станет главным требованием для ее создания. Он добавил, что при конструировании сверхтяжелого аппарата собираются применить наработки по многоразовой ракете легкого класса «Амур-СПГ».