Технологии 26 апреля 2023, 18:16 Новую российскую сверхтяжелую ракету сделают многоразовой Глава Роскосмоса Борисов: российская сверхтяжелая ракета должна быть многоразовой РИА «Новости»

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Многоразовость станет обязательным требованием при создании новой российской сверхтяжелой ракеты. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Многоразовость безусловно, для того, чтобы удешевить эти услуги, это будет обязательное требование при создании этого носителя», — отметил глава Роскосмоса.

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Борисов обратил внимание, что при конструировании сверхтяжелого аппарата собираются применить наработки по многоразовой ракете легкого класса «Амур-СПГ».

Сверхтяжелую ракету-носитель создадут в России по поручению президента Владимира Путина. К работе над ней планируют приступить в 2024 году. Ракета может быть готова только через 8-10 лет.

Борисов выразил надежду, что работа пройдет успешно всем возможным трудностям назло. По его словам, ситуация в стране тяжелая, и финансирования на все не хватает.