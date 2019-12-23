    23 декабря 2019, 15:36

    Росконтроль выявил вред от тортов и мороженого

    Ольга Ситникова

    Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов обратил внимание на главные недостатки тортов и мороженного. Об этом сообщило ИА НСН.

    По словам Борисова, производители десертной продукции нередко заменяют молочные жиры на растительные. Он уточнил, что половину образцов мороженного Росконтроль добавил в черный список.

    «У мороженого одна проблема — это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным», — пояснил Борисов.

    Эксперт подчеркнул, что в тортах обнаружили такую же проблему. Сопредседатель Союза отметил, что маркировка на товаре часто не совпадает с реальностью. Тем не менее, «производители заявляют частенько об использовании натуральных продуктов, молочных жиров».

    Ранее Александр Борисов рассказал, что картофель в салате «Оливье» может нанести вред человеку.