Росконтроль выявил вред от тортов и мороженого

По словам Борисова, производители десертной продукции нередко заменяют молочные жиры на растительные. Он уточнил, что половину образцов мороженного Росконтроль добавил в черный список.

«У мороженого одна проблема — это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным», — пояснил Борисов.

Эксперт подчеркнул, что в тортах обнаружили такую же проблему. Сопредседатель Союза отметил, что маркировка на товаре часто не совпадает с реальностью. Тем не менее, «производители заявляют частенько об использовании натуральных продуктов, молочных жиров».

Ранее Александр Борисов рассказал, что картофель в салате «Оливье» может нанести вред человеку.