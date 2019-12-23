Росконтроль предложил отказаться от картофеля в салате «Оливье»

По информации издания, средняя стоимость продуктов для новогоднего стола за год выросла на 300 рублей. В прошлом году средний чек был 6259 рублей. Росконтроль решил оценить любимый многими салат «Оливье». Это блюдо — «царь новогоднего стола», но полтора года назад организация нашла проблемы в продуктах, которые входят в его состав.

«Сейчас их устранили. «Докторская» колбаса, казалось бы, самый проблемный продукт, но сейчас есть замечания только к органолептике, в целом — все в порядке. Нет вопросов к тушкам цыплят-бройлеров. Есть, однако, проблемы с отдельными частями: крыльями, бедрами», — пояснил Борисов.

Однако эксперт обратил внимание на то, что один ингредиент салата все же оказался нежелательным.

«А вот картофель внесен нами в черный список, он подвержен серебристой парше. Овощ этот плохо хранится, весь в черных пятнах. Чтобы выбрать правильные продукты для стола, нужно возить с собой лабораторию. Так что нужно опираться на сведения, представленные на сайтах Росконтроля, Роспотребнадзора», — заключил Борисов.

Ранее Росконтроль оценил шесть образцов торта «Прага» компаний «Добрынинский», AMA, «Клер Дэлис», «У Палыча», Mirel и «Господарь».