«Росконтроль» определил лучший плавленный сыр

Специалисты проверили плавленный сыр известных брендов. Из семи образцов после испытаний один оказался в черном списке, не справившись с тестом на безопасность.

Исследование провели в экспертном центре Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», опубликовав результаты на сайте организации. Оценку эксперты дали плавленным сырам «Сыробогатов», «Карат», Valio / Viola, «О`кей», Hochland, President и «Белый сыр из Жуковки».

Безупречными по вкусу в «Росконтроле» признали сыры Hochland и President. Мучнистым привкусом обладают продукты марок «О`кей» и «Белый сыр из Жуковки». Кроме того, последний, по мнению специалистов, горчит.

«Почти все проверенные сыры соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям», — заметили в «Росконтроле». При этом общая бактериальная обремененность в 2,8 раза превысила допустимый порог в «Белом сыре из Жуковки». Продукт занесли в черный список.

Некоторые производители указывают в составе больше ингредиентов, чем есть в сырах на самом деле. Например, в маркировке President и «Карат» есть загустители, которых не нашли при исследовании в испытательной лаборатории.

Образец плавленного сыра «Карат» стал единственным, у которого «отношение содержания кальция к содержанию фосфора типичное для натуральных молочных продуктов».

«У всех остальных образцов оно меньше», — заключили специалисты.

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