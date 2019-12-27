«Росконтроль» назвал лучшее российское шампанское для новогоднего стола

Шампанское «Абрау-Дюрсо» получило самую высокую оценку. Напиток набрал 60 баллов. Как говорится в сообщении «Росконтроля», это вино полностью соответствует требованиям безопасности. Оно отлично пенится, что немаловажно для праздничного момента, спирт в шампанском исключительно виноградного происхождения, а концентрация общего диоксида серы ниже среднего значения.

Специалисты «Росконтроля» отметили, что ни один из проверенных образцов, в принципе, называться шампанским не может. Дело в том, что все вина приготовили путем вторичного брожения с последующим насыщением диоксидом углерода. Получается, что все напитки дополнительно газируют, а это противоречит технологии производства игристого вина. Их правильнее будет называть газированными, шипучими или искристыми.

Во время теста забраковали образец марки «Лев Голицинъ». В этом вине нашли этанол невиноградного происхождения.