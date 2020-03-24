Росконтроль назвал самое качественное овсяное печенье
Результаты тестирования представлены на сайте организации. В исследовании специалисты проверяли продукция марок «Посиделкино», «Полет», «Хватай-ка!», «Руспродукт» и «ВкусВилл». Все образцы безопасны.
Меньше всего сахара использует «Руспродукт», больше всего — «Полет». Что касается содержания жира, тот тут все образцы выполняют требования стандарта. Печенье брендов «Посиделкино», «Руспродукт» и «Хватай-ка!» подойдет людям, соблюдающим пост. Эксперты по итогам проверки пришли к выводу, что печенье все марок качественное и его можно покупать.
Ранее Роскачество проверило производителей молока. Большинство марок соблюдают требования, но у некоторых компаний нашли и нарушения. Среди самых распространенных — повышенное количество микроорганизмов в молоке, антибиотики или их следы в продукте.