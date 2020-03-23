Роскачество нашло кишечную палочку в молоке известных марок

Эксперты Роскачества нашли кишечную палочку в молоке пяти марок. Большую часть молока в России признали безопасной, но некоторые популярные марки все же не обошлись без нарушений.

«Бактерии кишечной палочки эксперты обнаружили в молоке «Белое облако» (ПФО, Башкирия), «Добрая буренка“(ПФО, Саратовская область), «Свое наше» (ПФО, Башкирия) и «Таежный Исток» (СФО, Красноярский край). В молоке Molli (ДФО, Еврейская автономная область) — повышенное количество микроорганизмов (нарушение по КМАФАнМ)», — объявили в Роскачестве.

Еще одним распространенным нарушением стали антибиотики в составе молока или их следы. Превышения заметили у продуктов марок «Лакомо», «Нарада», «Семенишна» и «Таежный исток». Еще у 50 брендов нашли следы антибиотиков — это не является нарушением, но молоко эти марок не сможет претендовать на российский Знак качества, поскольку не соответствует повышенным требованиям Роскачества.

В молоке «Народное» и «Волжаночка» оказалось недостаточно белка — это важный показатель качества и полезности продукта.

Все исследование молоко признали вкусным, за исключением одного — «Будем здоровы». Эксперты посчитали, что у него кисловатый привкус и запах. А бренды «Камарчагское» и Zorka уличили в недоливе.

По результатам испытаний молока продукция 21 торговой марки сможет претендовать на российский Знак качества.