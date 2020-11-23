Роскомнадзор завел административное дело против Google

Google попал под административное дело Роскомнадзора, так как не удалял из поисковой выдачи запрещенную в России информацию. Теперь компании грозит штраф от полутора до пяти миллионов рублей.

«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты нашли в поисковой выдаче Google сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Роскомнадзор составил акт, по которому со стороны компании не было никаких возражений. По словам пресс-службы, в среднем в Google остается около 30% опасного контента, который не удаляется. Из-за нарушения компании придется выплатить штраф в размере от 1,5 до пяти миллионов рублей.

В сентябре 2019 года Google отдал 700 тысяч рублей за снижение доли фильтрации запрещенного контента. Годом ранее компании пришлось заплатить 500 тысяч рублей за отказ подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). В России действует закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру и фильтровать найденные сайты.