Google заплатил 700 тысяч рублей за «запрещенку»

Компания Google заплатила 700 тысяч рублей штрафа за то, что поисковик снизил долю фильтрации запрещенного контента. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что по закону «Об информации…» поисковые системы должны исключать из выдачи ссылки на сайты с запрещенной информацией. Для этого операторам нужно подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

РКН оштрафует Google за нарушение закона Подробнее

В начале года Google выплатил штраф в 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру.

Ранее глава РКН Александр Жаров объявил, что Google уже начал удалять 75-80% ссылок, которые попадают в реестр. По его словам, ведомство сотрудничает с компанией и намерено достичь 100-процентных показателей.

С 1 октября 2018 года в РФ начал действовать закон, который обязывает поисковики подключаться к единому реестру и фильтровать найденные сайты.