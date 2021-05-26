Роскомнадзор выявил и заблокировал фейковый сайт праймериз «Единой России»

Специалисты Роспотребнадзора заблокировали поддельный сайт предварительного голосования «Единой России». Он не собирал личные данные посетителей, но тормозил процесс праймериз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования „Единой России“. Информация на нем вводила в заблуждение как избирателей, так и кандидатов. Содержащаяся на зеркальном сайте информация создает препятствия для проведения „Единой Россией“ предварительного голосования», — цитирует пресс-служба секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев рассказал, что на фейковой странице стояла ссылка, которая вела на официальный сайт предварительного голосования, однако личных данных она не собирала.

«В любой момент ее (ссылку на официальный сайт праймериз — прим. ред.) можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности», — объяснил Сатеев.

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму будет идти до 30 мая. «360» собрал подробную инструкцию, как принять в нем участие.